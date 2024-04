Credit: Lillie Eiger

I Glass Animals, band britannica multi-platino in tutto il mondo (e triplo platino in Italia), annunciano i dettagli del loro quarto album in studio, “I Love You So F***ing Much“, che uscirà il 19 luglio 2024.



Si tratta del seguito di “Dreamland” del 2020, acclamato dalla critica, che ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo e ha dato vita a “Heat Waves”, il brano da record che è diventato il più grande successo internazionale di una band britannica in quasi 30 anni. È stata la prima canzone a raggiungere il primo posto con un solo autore e produttore dai tempi di “Happy” di Pharell e ha portato i più grandi artisti del mondo del pop, tra cui Florence Welch, a voler lavorare con il frontman, autore e produttore dei Glass Animals, Dave Bayley.

Ma la nascita di “I Love You So F***ing Much” è arrivata da una crisi esistenziale. Dave si è trovato a lottare per dare un senso a questa sua nuova risonanza globale, arrivata mentre il mondo intero si trovava in isolamento.

La vita può cambiare radicalmente, ma a volte non si è in grado di cambiare altrettanto rapidamente a livello personale. Si finisce per sentirsi spettatori. E poi ti viene chiesto e ci si aspetta che tu sia un certo tipo di persona, una persona diversa. Ma… non ero sicuro di come potessi diventarlo. Mi confondeva al punto di non sapere chi fossi o se qualcosa fosse reale.

È stato necessario rimanere bloccati su una scogliera in una casa di legno su delle palafitte durante una delle più grandi tempeste della storia della California per far sì che quella sensazione diventasse una piena crisi esistenziale. In un isolamento forzato, guardando gli alberi cadere dalle montagne e pensando che “la morte stesse arrivando“. Dave ha iniziato a porsi domande su sé stesso, sull’universo e sull’esperienza umana: in particolare, sull’amore. Quando è arrivato ad accettarsi come una persona introversa, Dave ha capito che “la connessione umana e l’amore sono molto più grandi, più importanti e più complessi di qualsiasi altra cosa“.

“Creatures in Heaven” è il primo sublime scorcio di 10 storie d’amore intime sullo sfondo dell’universo.

Il 22 ottobre la band sarà all’Alcatraz di Milano. Biglietti QUI.