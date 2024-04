Morrissey ha dichiarato di aver riacquistato i diritti di due dei suoi aultimi 2 album, mai usciti, dopo una lunga disputa con la sua etichetta Capitol Records.

L’ex frontman degli Smiths è in lotta con la Capitol da diversi anni, dopo che il suo album “Bonfire Of Teenagers” non è ancora stato pubblicato, nonostante sia stato completato nel 2021.



L’album era stato annunciato per un’uscita nel 2023 con Capitol, ma Morrissey aveva poi dichiarato di essersi “volontariamente ritirato da qualsiasi associazione con Capitol Records“.

Ma ora, in un post sul suo sito web Morrissey Central, intitolato “A Rush And A Push And The Music Is Ours“, in riferimento a una canzone degli Smiths del 1987, ha dichiarato di aver acquistato i diritti per pubblicare quell’album.



Morrissey ha pagato la tassa di uscita alla Capitol Records per restituirgli gli album “World Peace Is None of Your Business” e “Bonfire Of Teenagers”

si legge nel post.

“World Peace Is None Of Your Business” è stato il decimo album solista di Moz, pubblicato nel 2014 via Capitol e Harvest.

Si pensa che in “Bonfire Of Teenagers” ci siano ospiti come Chad Smith e Flea dei Red Hot Chili Peppers, oltre a Iggy Pop. Parlando l’anno scorso del percorso turbolento dell’album, aveva detto:

È stato abbastanza traumatico e triste, perché quando registri qualcosa vuoi che sia disponibile immediatamente e questo è stato molto attuale. Per me era una cosa molto personale e il fatto che non sia stato pubblicato è stata una tortura.

All’inizio di questa settimana, il cantante ha annunciato i dettagli della ristampa del suo album live del 1993 “Beethoven Was Deaf”, che arriverà il 26 luglio. Il disco è stato registrato allo Zenith di Parigi e la nuova versione sarà disponibile in CD e in vinile nero o arancione.