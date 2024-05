Si fa, giustamente, in questi giorni, un gran parlare dei cari Lemon Twigs che, nell’ultimo disco hanno messo in campo tutto il loro amore per Beatles e Beach Boys o, se vogliamo, verso tutti gli anni ’60 con strizzata d’occhio pure ai ’70, per creare un disco freschissimo e iper melodico come “A Dream Is All We Know“, nostro album della settimana, tra l’altro.

Beh, se vi è piaciuto il disco dei fratelli D’Addario, noi di IFB vi diamo subito una dritta per continuare alla grande su questo filone. Il buon Kensuke Sudo è un polistrumentista di Osaka, Giappone. Ha solo 18 anni e sicuramente non sarà al livello del duo americano, ma diciamo che sta prendendo una buonissima strada e, se son rose, beh, fioriranno.

Il suo amore per Beatles, ELO, anni ’60 e ’70 è tutto condensato nella playlist delle sue cose che potete trovare su spotify. Gli ultimi due pezzi, in particolare, (“Tomorrow” e “The Way It Should Be”) sembrano proprio andare in direzione Paul McCartney e anche come melodie il nostro sta diventando sempre più raffinato.

Teniamolo d’occhio!!

