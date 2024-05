Credit: Matteo Montaldo

Giunge alla sua settima edizione Videocittà, il festival che indaga i più innovativi codici dell’audiovisivo e del digitale e si terrà a Roma dal 5 al 7 luglio.

L’evento, che solo nella scorsa edizione per 3 serate tutte sold out ha raccolto 20.000 presenze, riproporrà installazioni maestose, videoarte, esperienze immersive, live e dj set, talk, AV experience e tanto altro accendendo, anche quest’anno, la più grande area di archeologia industriale d’Europa, il Gazometro di Roma.

Ad aprire Videocittà il 5 luglio sarà “Nebula”, l’opera site specific pensata per il Gazometro di Roma da Quiet Ensemble, studio di punta nel panorama delle arti visive e new media in Italia, realizzata in collaborazione con il pluripremiato Giorgio Moroder, una delle figure più influenti al mondo dell’elettronica e della disco music. Si tratta di un intervento luminoso in stretta connessione con le musiche realizzate per la rassegna romana che trasformerà l’iconico cilindro metallico in una costellazione fittissima di luci e di suoni, avvolgendo il pubblico e facendogli vivere un’esperienza immersiva.

Ad arricchire questa settima edizione troveremo poi live e dj set che vedranno protagonisti nomi della scena nazionale e internazionale, come: Thru Collected, Overmono e BLUEM (al secolo Chiara Floris), per citarne solo alcuni.

Il 6 luglio invece un nuovo sunset live questa volta fluttuerà sulle note di Venerus, artista tra i più stimati nell’attuale panorama musicale italiano. A seguire l’inedito show AV di una delle artiste italiane di musica elettronica più amate e apprezzate a livello internazionale, Caterina Barbieri, insieme al visual artist tedesco Marcel Weber aka MFO. Imperdibile il dj set di Folamour, talentuoso artista che esplora diversi generi, dalla house al jazz, passando per la musica classica, il funk e la disco, ma con un tocco distintivo personale carico di romanticismo, poesia ed emozione.

Biglietti disponibili su Dice.

Qui il programma completo di Videocittà 2024.