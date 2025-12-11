Dopo la cancellazione della data della scorsa estate alla Prima Estate di Lido Di Camaiore (LU) a causa dell’infortunio di Caleb Followill, i Kings Of Leon torneranno finalmente in Italia nel prossimo mese di giugno.
La band statunitense sarà sabato 20 giugno alla Fiera Milano Live di Rho (MI) per quella che sarà la sua unica data nel nostro paese.
Il gruppo del Tennessee presenterà finalmente ai fan italiani il suo nono album, “Can We Please Have Fun“, uscito nel 2024 via EMI.
I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 10 di mercoledì 17 dicembre su ‘Ticketone.it‘.