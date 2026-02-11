Credit: Chantal Anderson

Il prossimo 15 maggio, via Dead Oceans, Kevin Morby pubblicherà il suo ottavo LP, “Little Wide Open”, che arriva a quattro anni di distanza da “This Is A Photograph” e a tre anni da “More Photographs (A Continuum).

Il disco è stato registrato lo scorso anno al Long Pond di Stuyvesant, NY ed è stato prodotto da Aaron Dessner dei National, proprietario dello studio, che ha anche suonato su “Little Wide Open”.

Tra i numerosi ospiti dell’album troviamo Amelia Meath (Sylvan Esso), Justin Vernon (Bon Iver), Katie Gavin, Lucinda Williams, Mat Davidson, Meg Duffy (Hand Habits), Oliver Hill, Rachel Baiman, Stuart Bogie, Tim Carr, Andrew Barr, Benjamin Lanz, Colin Croom e Tom Moth.

Il musicista nativo del Texas dice del disco:

“Little Wide Open” ha come sfondo un intrico di autostrade, città con meno di 100.000 abitanti, croci lungo le strade, una storia d’amore rock and roll, farfalle che si accoppiano, l’essere un intrattenitore americano, furgoni Econoline e altro ancora. Questo è senza dubbio l’album più personale e vulnerabile che abbia mai realizzato. Aaron ha fatto un lavoro eroico nel trattenermi dal riempire troppo le canzoni di trucchi e nel lasciare che le mie storie rimanessero un po’ nude. Nonostante il titolo, questo album è in realtà molto aperto.

Ad anticipare l’uscita ecco il singolo “Javelin”, accompagnato da un video diretto dallo stesso Morby.

Lo statunitense racconta del brano:

Questa è una canzone che ho scritto sull’essere innamorati di qualcuno che continua a girare il mondo, viaggiando senza sosta in aereo e lungo le autostrade, per poi tornare a casa da solo nell’America centrale. Amelia Meath (Sylvan Esso) brilla qui, con la sua incredibile voce. L’avevo invitata in studio e le avevo chiesto di creare un coro di accompagnamento solo con la sua voce, ma la sua presenza è così speciale che il suo “coro di accompagnamento” non può fare a meno di diventare protagonista.

Kevin inoltre ha annunciato le date del suo tour europeo estivo, che passerà anche dall’Italia nel mese di luglio.

Una sola data per lui prevista per mercoledì 15 all’Anfiteatro Del Venda a Galzignano Terme (PD).

I biglietti per il concerto, che costano 30 €, saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 13 febbraio su ‘Dice.fm‘.

“Little Wide Open” Tracklist:

1. Badlands

2. Die Young

3. Javelin

4. All Sinners

5. Natural Disaster

6. 100,000

7. Little Wide Open

8. Cowtown

9. Bible Belt

10. I Ride Passenger

11. Junebug

12. Dandelion

13. Field Guide For The Butterflies