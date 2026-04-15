Credit: Em Dubin

Laura Stevenson tornerà in Italia a ottobre.

La songwriter originaria di Long Island è una figura centrale dell’indie rock e del songwriting statunitense degli ultimi quindici anni. Formata nella scena punk e DIY newyorkese dei primi anni Duemila, nel corso degli anni si è affermata sempre di più muovendosi tra folk, indie rock, alt-country e scrittura orchestrale.

La statunitense porta in dote il suo settimo LP, “Late Great”, uscito lo scorso giugno: registrato insieme a John Agnello (Dinosaur Jr., The Dream Syndicate, Kurt Vile, Mark Lanegan), è il suo primo disco uscito per la Really Records, la label del suo amico e collaboratore di vecchia data Jeff Rosenstock.

Una sola data per lei nel nostro paese prevista per martedì 20 ottobre all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 17 aprile su ‘Dice.fm‘ al costo di 17,25 €.