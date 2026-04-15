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Diamanda Galás arriverà in Italia a fine settembre per tre date.

La cantante d’avanguardia, compositrice e pianista sarà nel nostro paese dal 23 settembre 2026, con un primo concerto all’Auditorium Santa Chiara di Trento. Il tour continuerà il 26 settembre all’Auditorium Paganini di Parma nell’ambito de Il Rumore del Lutto Festival, e si chiuderà il 30 settembre al Teatro La Fenice di Senigallia.

Un’occasione unica per assistere dal vivo a una delle artiste più radicali e visionarie del panorama contemporaneo.

Le date italiane seguono l’uscita di due lavori di grande rilievo: la ristampa rimasterizzata del suo album del 1988 “You Must Be Certain of the Devi”l, classificato tra le migliori ristampe dell’anno da The Quietus, e “De-formation: Second Piano Variations”, registrazione live della rielaborazione della partitura pianistica di “Das Fieberspital (The Fever Hospital)”, eseguita in un’intima performance a lume di candela presso l’auditorium sotterraneo della Pinault Gallery nella primavera del 2025.

Tutte le informazioni sui biglietti e i canali di prevendita li trovate qui.

23 settembre 2026 – Trento – Auditorium Santa Chiara

26 settembre 2026 – Parma – Auditorium Paganini, Il Rumore del Lutto Festival

30 settembre 2026 – Senigallia – Teatro La Fenice