Credit: Thomas Rabsch

Gli Einstürzende Neubauten ritorneranno in Italia nei mesi di giugno e settembre.

La storica band di Berlino presenterà il suo album più recente, “Rampen (apm: alien pop music)”, uscito ad aprile 2024.

Due appuntamenti con loro nel nostro Paese:



Trento, 3 giugno, Teatro Sanbapolis



Reggio Emilia, 12 settembre, Teatro Valli

Biglietti e info QUI.

Gli Einstürzende Neubauten, nati a Berlino Ovest nel 1980, sono una delle poche band tedesche che trasmettono a livello internazionale un impulso genuino. Il gruppo formato originariamente dal cantante Blixa Bargeld (alias Christian Emmerich) e dai percussionisti Mufti F.M.Einheit (Frank Strauss) e N.U.Unruh (Andrew Chudy) si è rapidamente affermato in tutto il mondo come una delle grandi realtà contemporanee della cultura pop e ha influenzato un’intera generazione.