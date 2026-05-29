I Late Transmissions sono il nuovo progetto di David Balfe e David Hughes, che hanno militato nei Dalek I Love You per poi avere apprezzate carriere musicali. Hughes si è affermato come compositore di colonne sonore, Balfe oltre a suonare nei Big In Japan e nei The Teardrop Explodes è diventato produttore e fondatore di etichette come Food e Zoo per poi lavorare a lungo alla Sony.

E’ lui il “Balfey” citato in “Country House” dei Blur che ha scoperto quando ancora si chiamavano Seymour, ispirata proprio alla sua decisione di trasferirsi in campagna. “The Heart Wants What It Wants” segna il suo ufficiale ritorno alla musica suonata dopo decenni complice la passione condivisa con Hughes per il soul, il pop orchestrale, Shirley Bassey, Dusty Springfield, il primo Scott Walker.

Difficile trovare una voce all’altezza dei loro piani strategici fino all’incontro con Joanna Brown che qui assume vesti e sembianze di Eve Quartermain. “The Heart Wants What It Wants” sfrutta l’indole da compositore di Hughes, il dinamismo di Balfe, al centro la voce della femme fatale Joanna / Eve sensuale, grintosa e graffiante adatta all’atmosfera di canzoni come “The Avenging Angel” e la title track.

Un disco ben costruito, arrangiamenti orchestrali, pianoforte e tastiere arricchiscono torch song drammatiche e cadenzate (“Lightning Never Strikes Twice” ad esempio) in una narrazione coerente e articolata che con l’impiego di intelligenza umana e artificiale (nei video) riporta in vita uno stile che sembrava ormai legato al passato e un tocco noir che fa capolino dietro le quinte in “I Ruin Everything” e “The Kiss That Kills”.

Arduo non essere conquistati dalle melodie di “A Little Drop Of Poison” e “I’m Done With London” da storie d’amore senza speranza come quelle di “He’s An Unexploded Bomb” e “What Went Wrong?”. Un nuovo e forse definitivo trampolino di lancio per la carriera di Joanna Brown e un ritorno di classe per gli esperti Balfe e Hughes che dimostrano di saper passare dal soul al pop al blues di “At The Starlight Lounge” e “She Finds Love Wherever She Can” in scioltezza e disinvoltura.