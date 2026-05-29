I So Beast brillano. Lo fanno di luce propria.

Produzione e sound design sono curati all’estremo ed è questo il complimento ai miei occhi (anzi, alle mie orecchie) più grande che posso fare loro. Un disco che ti fa venir voglia di ascoltare ogni traccia fino all’ultimo secondo, con la certezza che nascerà ancora qualche suono geniale, qualche passaggio imprevedibile.

Credit: Bandcamp

Questo interessantissimo duo aveva già stupito con l’album “Brilla” nel 2023. Qui si superano e creano un organismo stratificato, trasversale, cangiante e libero.

Ascoltando il loro nuovo disco ci troviamo sotto il fuoco incrociato di avant-pop, alt-rock, elettronica, queer, experimental e chi più ne ha più ne metta. Tutto questo fuso con rara intelligenza e cura. La musica è sempre fisica, concreta, viscerale, contaminata. Siamo di fronte a un mosaico sonoro fluido e inarrestabile che rifiuta ogni categoria. Il duo osa tanto, destruttura le regole e risulta sempre imprevedibile e credibile al tempo stesso. È un lavoro pieno di vita che promette faville e le mantiene tutte. Voce affamata, suoni laceranti, melodie ora ubriache, ora dolcissime. Seppur in ambiti musicali lontanissimi, mi ricordano per libertà, classe e istinto psichedelico, gli Olivia Tremor Control di “Dusk At The Cubist Castle”.

I brani da citare sono tanti. “text me with audio from your secret spot” è un messaggio vocale lasciato alle tre di notte: intimità digitale, desiderio di accesso, voyeurismo. Il titolo non dice: “vieni da me” ma: “mandami l’audio del posto segreto”.

“Dragona Celeste” è una liturgia cyber-punk. Potente, cosmica, queer-fantasy.

“Stars on the streets” porta un romanticismo urbano, ricorda il glitter sull’asfalto.

“UNTOUCHABLE”, “Intoccabile” qui non suona come superiorità, ma come isolamento, autodifesa. La melodia sembra un omaggio alieno ai Supertramp.

“Moment To Hide” ci regala bassi e beat ruggenti sotto dolci melodie.

“Asteroids” è una splendida deriva cosmica. Il pezzo più commovente dell’album.

“New York” è il brano più cantautorale e indie dell’album.

“TRANSITION” è il capolavoro. Qui Berlino chiama ad alta voce.

“Happily Burning With Time” chiude alla grandissima con ruggiti, groove e chitarre come rasoi.

Udite, udite: i So Beast sono italiani. Katarina Poklepovic e Michele Quadri sono bolognesi e il loro album “Untouchable” è uscito con Trovarobato / La Tempesta.