L’atteso album di debutto dei President si intitola “Blood Of Your Empire”, una raccolta di dieci brani costruiti seguendo il modernissimo modello elettro/pop/metal reso celebre dagli Sleep Token. Una band con la quale i nostri condividono non solo le origini britanniche, ma anche il gusto di indossare maschere per mantenere l’anonimato.

Si vocifera che il frontman e principale compositore dei President sia Charlie Simpson dei Busted, ma in realtà non vi è nulla di ufficiale in merito alle identità di questi misteriosi quattro musicisti sbucati un po’ fuori dal nulla.

Si sa solo che, fin dai loro primissimi passi, hanno goduto di un’attenzione spasmodica da parte dei principali organi di stampa del settore alternative rock (su tutti la rivista americana “Revolver”, da sempre sensibile al metal più modaiolo).

Sarà forse per questo motivo che il gruppo si è guadagnato la scomoda nomea di industry plant? Secondo Google, con questo termine dai contorni dispregiativi si indicano tutti quei progetti creati, finanziati e spinti di nascosto da una grande casa discografica (in questo caso l’Atlantic). Sarà davvero così? Non credo ci siano molti dubbi: il primissimo passo dei President è stato suonare al Download Festival l’anno scorso – una fortuna che non capita di certo a tutti gli esordienti.

Però abbiamo a che fare con dei privilegiati di talento perché, sorpresa delle sorprese, “Blood Of Your Empire” non è un brutto album. Il contesto è quello di un pop metal ultra-melodico e sovraprodotto, caratterizzato da un sound artificiale ed elettronico mischiato con generi diversissimi fra loro (si va dal djent alla trap, passando ancora per il synth-pop e il metalcore).

Un pot-pourri musicale troppo carico ma ben equilibrato, costruito con cura al fine di essere radio-friendly al 100%: siamo lontani anni luce da quello spirito alternative che pure viene sempre sbandierato in questi casi. Paragonandoli ad altri esponenti del genere, tuttavia, i President si fanno apprezzare per un ottimo livello tecnico e una certa varietà nella proposta, con brani spesso tendenti all’epico e al drammatico (come nel caso dei noiosissimi Sleep Token), ma vivaci quanto basta a mantenere alta l’attenzione degli ascoltatori.

Il lato sintetico del progetto è sempre in bella evidenza e, alla lunga, diventa stucchevole: arrivare alla fine del disco è un’impresa per chi non è un grandissimo fan di questa particolare variante del metal, intesa come un prodotto pre-fabbricato nel quale la spontaneità non conta davvero nulla.

Vincono le sonorità di plastica: che siano pompatissime o levigatissime, poco importa. Ma viviamo nell’era delle intelligenze artificiali (probabilmente utilizzate ampiamente nei brani di “Blood Of Your Empire”) e i President, dall’alto del loro trono di finzione, si candidano a diventarne degli interpreti tutto sommato rispettabili, con brani accattivanti come “Angel Wings”, “Mercy” e “White Devil”.