E’ TORNATO PAOLO BENVEGNU’: GUARDA IL VIDEO DI “PIETRE” IL SUO NUOVO SINGOLO

Come dice lo stesso artista, ex leader dei favolosi Scisma, il 2020 sarà un grande anno. Paolo Benvegnù ritorna dal vivo (trovate le date nel rimando a Facebook) e ritorna con un nuovo album, anticipato dal brano “Pietre”. Ritorno graditissimo e per quanto riguarda il nuovo pezzo, beh, vi invitiamo ad ascoltarlo: altissima qualità, ma su questo non c’erano dubbi.

Lo stesso Benvegnù parla così del brano: “Pietre è per chi si indigna. Pietre è per chi ancora si stupisce. Pietre è per chi ancora non si conosce. Ho imparato a desiderare, solo quando ho imparato ad attendere, ho imparato ad attendere solo quando ho riconosciuto il desiderare. I dischi sono come libri, sono come figli, sono come ogni cosa. Per raccontare in profondità il Reale, bisogna sapere immaginare dal Vuoto. “Pietre” è un’ode all’attesa, all’Invenzione dal Niente. E nell’Invenzione alle volte c’è Tutto. Anche dell’Odio, dell’Innocenza.”

“Girato nella Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il videoclip che accompagna il brano è diretto da Stefano Poggioni. In un non luogo, uno spazio totalmente grigio e simmetrico. Una quieta riflessione interiore, in cui il tempo è sospeso e tutto sembra immobile, statico, proprio come una pietra“.