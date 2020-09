VIDEO: ROBERTO VENTIMIGLIA Look at the Stars Tonite [ Esclusiva IfB ]

La nostra esclusiva di oggi è quella dedicata a Roberto Ventimiglia e al nuovo video che anticipa l’ EP “Look at the Stars Tonite (A Lockdown Time Diary)”, che uscirà il prossimo 25 settembre 2020 per Gusville Dischi.

Il videoclip di “Look at the Stars Tonite” è stato realizzato a Praga da Dario Lucarelli.

L’idea alla base del video – la stessa del testo – è di rappresentare un messaggio di ottimismo e fede in sé stessi sotto forma di canto universale, un canto che potrebbe essere intonato in ogni parte del mondo perché proprio di ogni parte del mondo o etnia.

Il senso del messaggio è tutto nell’invito a guardare le stelle e accorgersi come in qualsiasi avversità non smettano mai di splendere (“If you look at the stars tonite you’ll see they never give up, they shine“), cui segue l’affermazione che “qualunque sia la tua croce, resti a capo della tua vita” (“Whatever your cross, you’re still in charge as the boss of your life“).

Un’unica voce che ha diversi volti, uno solo messaggio che ha più identità: questo è “Look at the Stars Tonite”.

Nato nel 1982, Roberto Ventimiglia è un musicista di formazione classica. Ha pubblicato gli album “Bees Make Love to Flowers” (autoprodotto, 2018) e “Raw” (Gusville Dischi, 2020). “Look at the Stars Tonite (A Lockdown Time Diary)” è il suo nuovo EP in uscita il 25 settembre 2020 per Gusville Dischi.