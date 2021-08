GUARDA IL VIDEO DI “GO GET A TATOO”, IL NUOVO SINGOLO DI FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES

Il prossimo 15 ottobre, via International Death Cult / AWAL, Frank Carter & The Rattlesnakes realizzeranno il loro quarto LP, “Sticky”, che arriva a distanza di quasi due anni e mezzo dal precedente, “End Of Suffering”.

Carter racconta: “Qualcuno mi ha detto di ‘aver ritrovato la sua giovinezza’ mentre ascoltava questo album. È proprio questo l’obiettivo che ti poni quando scrivi. Fare un disco che sia nostalgico, ma classico. Senza tempo, ma anche moderno.”

Il gruppo punk-rock dell’Hertfordshire condivide ora un nuovo singolo “Go Get A Tatoo” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Frank dice del nuovo singolo: “Irriverente è una buona parola per quella canzone. Avevo lavorato tutta la mia vita per arrivare al punto di avere un negozio, e alla fine l’avevo raggiunto e non potevo nemmeno aprire le porte. Quindi sì, quando tutto questo sarà finito, ho bisogno che tutti vengano a farsi un tatuaggio.”

Vi ricordiamo inoltre che gli inglesi arriveranno in Italia nel 2022 a presentare il loro nuovo LP: l’unico appuntamento con loro è previsto per domenica 6 febbraio ai Magazzini Generali di Milano.

Foto: Stefan Brending