WEEKLY RADAR #83: POM

Attiviamo il radar e scandagliamo in profondità un universo musicale sommerso. Vi racconteremo una band o un artista ‘nascosto’ che secondo noi merita il vostro ascolto. Noi mettiamo gli strumenti, voi orecchie e voglia di scoperta, che l’esplorazione abbia inizio (e mai una fine)…

Vengono da Amsterdam i POM. Cinque ragazzi dalle idee molto chiare che singolo dopo singolo stanno dimostrando di avere talento da vendere. Definiscono il loro genere “FUZZPOP”, due chitarre ben coordinate, base ritmica molto fantasiosa e la voce di Liza van As che, come vedremo, ama svolazzare prendendo forme e colori diversi a seconda degli umori e delle stagioni.

Introdotto Liza Van As, – la frotwoman di una band merita di diritto la prima presentazione – sarebbe un torto imperdonabile non nominare gli altri componenti del gruppo:

Justin Dwarswaard (batteria), Michael Joshua Yonata (basso), Luc Siegers (chitarra) e Joy kunst (chitarra).

Nel Maggio 2019 appare questo singolo, come il coniglietto bianco di Alice “Down to the Rabbit Hole” ci passa veloce davanti agli occhi ma non ci lascia indiffrenti. Con liriche esplicite e spavalde Liz e i suoi compagni d’avventura scendono nel buco inseguendo il coniglio ma il viaggio è sostenuto dalle visioni provocate da una pillola che ci porta nel refrain dal piglio pop-punk, molto azzeccato, di quelli che aspetti con ansia ma non deludono. Una nuova Justine Frischman è apparsa sotto il cielo incerto di Amsterdam?

Pochi giorni dopo aver firmato per la label Matan Records, viene pubblicato il loro secondo singolo “Two”, un brano più gentile, dalle sonorità delicate e solari, dai coretti e uncini melodici pop che riscaldano come il sole in una splendida giornata invernale.

Un anno fa, nel febbraio 2021, il nuovo singolo “Eat me, I’m Sad” un brano dalla doppia anima, potenza e distorsione si contrappongono a momenti scanzonati e disinvolti.

Maggio 2021, altro singolo dove i POM dimostrano una bella propensione al buon gusto melodico e ci servono una canzone ruffiana che subito si fa piacere, senza troppi convenevoli. Ascoltiamo la versione live di “Kim”, un pezzo da ascoltare quando siamo a corto di buonumore!



Gli ultimi tre episodi citati finiscono nel loro primo EP “Lately” a cui si aggiunge “Why Won’t You Smile”. Il periodo è propizio per un tour con i Foxlane e una speciale menzione dal DNA (Dutch New Alternative) dove vengono pure definiti “next big thing”.

Vi proponiamo qui sotto l’esibizione live che tanto ha impressionato DNA e che ci mostra una band che ha davvero le carte in regola per regalarci qualcosa di veramente interessante.

Liz riesce ad alternare la personalità della sua voce, a tratti ci ricorda il tono agressivo/sensuale di Shirley Manson dei Garbage per spostarsi a toni più ruvidi ed essenziali, a volte infantili, una Cerys Matthews dei Catatonia per intenderci.

“Piglet” è il loro ultimo singolo del 2021 , un anno importante dove abbiamo potuto conoscere le potenzialità di questa giovanissima band. Nel video che vi proponiamo, “Piglet” è il secondo brano. Ci piace proporveli nelle loro performance live per poter apprezzare appieno la bravura dei singoli componenti del gruppo.

E arriviamo all’ultimo episodio, il singolo Toni, uscito lo scorso Gennaio. Chitarre fluenti, ritmo rilassante, Liz sorniona con quell’atteggiamento quasi slacker fanno di “Toni” un ottimo segnale di inizio d’anno.



Teniamoceli ben stretti i POM, siamo solo all’inizio!

Listen & Follow

POM: Facebook | Bandcamp

CREDIT PHOTO: Sophie Koterus Korting