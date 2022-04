THE LINDA LINDAS

THE LINDA LINDAS Growing Up [ Epitaph - 2022 ]

di Antonio Paolo Zucchelli ed Elena Zucchelli

Qui su Indieforbunnies stiamo parlando già da parecchio tempo delle Linda Lindas e ora è arrivato il momento della loro prima prova sulla lunga distanza: le quattro giovanissime californiane hanno attirato l’attenzione dei principali blog e siti musicali del mondo negli ultimi mesi e la loro crescita è sicuramente da seguire.

Registrato, prodotto e mixato da Carlos De La Garza (Paramore, Best Coast, Bad Religion) ai Music Friends di Los Angeles tra giugno e ottobre dello scorso anno, il disco è stato pubblicato dalla prestigiosa Epitaph Records, che per prima ha intuito il loro potenziale e le ha messe sotto contratto nel 2021.

Dopo il famoso video registrato in una biblioteca a Los Angeles, che le ha portate a farsi conooscere da un maggior numero di persone, le ragazze si sono chiuse in studio per iniziare a lavorare su questo LP che risulta davvero interessante, anche pensando alle loro età, che vanno dagli 11 ai 17 anni.

“Oh!”, che apre il disco, è l’unica canzone di questo esordio scritta in totale collaborazione tra le quattro ragazze: riff potenti e taglienti, che sembrano riportarci indietro a un power-pop anni ’80, si aggiungono a canti corali aggressivi e duri e alle melodie piacevoli del coro.

Subito dopo la title-track, con un continuo cambio di umore piano/forte/piano e con le sue chitarre graffianti, sfocia in un ritornello incredibilmente catchy ed euforico che sembra essere simbolo della loro giovanissima età.

“Fine” ci sorprende con la sua grande aggressività, in particolare attraverso il drumming molto incisivo della undicenne Mila De La Garza e le grida incazzate della cugina, la bassista Eloise Wong, che ha scritto il pezzo.

“Cuantas Veces”, cantata dalla chitarrista Bela Salazar, invece, cambia totalmente l’atmosfera del disco: tranquilla, riflessiva e totalmente cantata in lingua spagnola, ci dimostra come le Linda Lindas vadano oltre al punk-pop (notevole il drumming della giovanissima Mila, che qui per un lungo tratto profuma di ritmi sudamericani).

A chiudere questa loro prima fatica non poteva che esserci “Racist, Sexist Boy”, la canzone che le aveva lanciate lo scorso anno: muovendosi tra punk e grunge e ricordandoci le Bikini Kill, le ragazze con questo brano vanno a colpire senza mezzi termini un’America intollerante e ignorante che non ci piace.

“Growing Up” è un disco di valore e con riferimenti molto importaanti e allo stesso tempo divertente e pieno di energia: la strada è ancora molto lunga, ma l’inizio è davvero molto positivo per queste californiane. Noi nel frattempo torniamo a schiacciare play sul lettore mp3 per ballare ancora una volta.

Photo Credit: Zen Sekizawa