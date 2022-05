CONTEST: 2 BIGLIETTI OMAGGIO PER LA DATA DI SIGRID A MILANO IL 1 GIUGNO

E’ davvero con grande piacere che annunciamo il contest per vincere 2 biglietti (uno per persona) per l’unica data italiana di Sigrid al Santeria Toscana 31 di Milano.

Il concerto è previsto mercoledì 1 giugno 2022.

Sigrid, la cantautrice norvegese vincitrice degli Ebba Awards 2018 e dei BBC Sound 2018 per il suo Ep d’esordio “Don’t Kill My Vibe”, sarà in Italia per un’unica data con il suo nuovo album in studio, “How To Let Go”, uscito il 6 maggio ed entrato al secondo posto della classifica degli album più venduti in Inghilterra

L’album, che arriva a due anni di distanza dal pluripremiato album di debutto “Sucker Punch”, è stato anticipato dai singoli “Mirror”, “Burning Bridges” e “It Gets Dark”.

Partecipare al contest è molto semplice. Basta scrivere una mail a contest@indieforbunnies.com con oggetto “Voglio vincere 1 biglietto per Sigrid“. Nella mail dovete indicare nome e cognome (esatti, perchè in caso di vincita vi sarà chiesta la carta d’identità per ritirare il biglietto omaggio all’ingresso del locale) e la vostra canzone preferita della cantante norvegese. Fra tutti i partecipanti saranno estratti due nomi, che saranno avvertiti, via mail, della vincita. Il concorso terminerà giovedì 26 maggio.

Sigrid a Milano, Santeria Toscana 31

Biglietti: 28,00 € + d.p.

Prevendite su Ticketmaster: https://bit.ly/3ydJSzb

e Ticketone: https://bit.ly/2UMvnEE

I biglietti già acquistati con la dicitura Fabrique, precedente location, saranno validi per la nuova venue.