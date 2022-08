GLI INTERPOL RENDONO DISPONIBILE SUI SERVIZI STREAMING “THE BLACK EP” E UN DOCUMENTARIO DEL 2002 SU “TURN ON THE BRIGHT LIGHTS”

GLI INTERPOL RENDONO DISPONIBILE SUI SERVIZI STREAMING “THE BLACK EP” E UN DOCUMENTARIO DEL 2002 SU “TURN ON THE BRIGHT LIGHTS”

Gli Interpol stanno per celebrare il 20° anniversario del loro album di debutto “Turn On The Bright Lights” (uscito il 20 agosto 2002) ma i festeggiamenti sono già iniziati. “The Black EP” è ora sulle piattaforme di streaming.

“The Black EP” contiene la versione in studio del singolo “Say Hello To The Angels”, una demo di “NYC” e altre quattro canzoni dell’epoca di “Turn On The Bright Lights” registrate dal vivo per una sessione di Radio France nel 2002, tra cui la bonus track “Specialist”.

Inoltre, la band ha pubblicato un mini-documentario del 2002 sulla band contenente interviste e filmati di performance dal vivo di “PDA”, “NYC”, “Untitled” e “Stella Was A Diver And She Was Always Down”.

Secondo un comunicato stampa, il video di 13 minuti è stato sottoposto a un “glorioso restauro ad alta risoluzione“.



Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons