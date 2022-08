THE LOUNGE SOCIETY IN ITALIA A NOVEMBRE

THE LOUNGE SOCIETY IN ITALIA A NOVEMBRE

The Lounge Society hanno pubblicato proprio nel weekend il loro primo album, “Tired Of Liberty”, realizzato dalla Speedy Wunderground di Dan Carey.

La band post-punk originaria dello Yorkshire sarà in giro per l’Europa a presentarlo e arriverà anche in Italia nel mese di novembre per due imperdibili date.

Gli inglesi suoneranno venerdì 4 al Covo Club di Bologna e sabato 5 all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti, che sono già disponibili su ‘Dice.fm’, costano 12,31 € per la data emiliana e 13,80 € per quella lombarda.

Photo Credit: Alex Evans