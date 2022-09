VIDEO: HAMISH HAWK Think Of Us Kissing

Hamish Hawk annuncia oggi i dettagli del suo quarto LP, “Angel Numbers” (pre-order), in arrivo il prossimo 3 febbraio via Post Electric dopo appena un anno e mezzo da “Heavy Elevator“.

Proprio come il suo lavoro precedente, il disco è stato prodotto da Rod Jones degli Idlewild al suo Post Electric Studio di Leith, Edimburgo.

Ad anticipare l’uscita ecco il singolo “Think Of Us Kissing”, accompagnato da un video diretto da Andrew Pearson.

“”Think Of Us Kissing” arriva come una cannonata. È una canzone tragica e romantica sull’industria musicale. Esamina i limiti che un artista può o non può raggiungere per avere la gloria su di sé. Parla delle insidie del successo, dei pericoli della fama e della maledizione dell’ambizione. È rumorosa e pericolosa come un treno in corsa, ed è un vero e proprio inno. È la più grande canzone che abbia mai scritto”, dice il musicista scozzese del suo nuovo pezzo.

Il brano ci porta su territori sonori dalla grande epicità tipica di un certo indie-rock scozzese che si avvicina a band come i Frightened Rabbit del compianto Scott Hutchison: ottime melodie disegnate con chitarra e piano che sprigionano emozioni sincere, accompagnano i vocals profondi di Hamish. Il risultato è qualcosa di grande e intenso!

