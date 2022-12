TRACK: THE DOORMEN

Si chiama “Glass Factory” il nuovo singolo della band ravennate The Doormen, nome dietro al quale si celano Vincenzo Baruzzi e Luca Malatesta il brano esce per MiaCameretta Records e distribuito da Believe Digital.

Li ricordavamo più abrasivi, invece ecco un bellissimo brano dagli spigoli meno taglienti, capace di essere accattivante, oscuro ma anche avvolgente, con un mood decisamente anni ’80. L’anticipazione del loro quinto album diventa quindi un biglietto da visita assai interessante, con questa chitarra liquida e un ritornello che subito entra in testa, ma anche un andamento guitar-pop che non cerca l’impulsivtià o il colpo secco, ma anzi, lavora benissimo quasi in modo dolce. Molto bene.

“Plasmare e adattarsi al cambio delle dinamiche, sia personali che quelle altrui, è forse il segreto per sopravvivere e godere di ciò che ci piace fare, la nostra musica, portandola avanti nella maniera più pura e sincera. Le nostre orecchie sono lo “strumento” che assapora e gusta il risultato di un pensiero elaborato e trasformato – in seguito – in una produzione che ci guida nella parte più recondita del nostro subconscio, sino a esplorare i sentimenti in tutte le loro forme e fragilità.”

Listen & Follow

The Doormen: Facebook