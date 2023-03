Ogni mese escono valanghe di dischi. Pure troppi a volte. Starci dietro non è facile, nemmeno per noi. Così sulla nostra personale agenda ne abbiamo selezionati, in anticipo, dieci che, forse, potrebbero (nel bene o nel male) colpirci. Magari ci sbagliamo, ma la buona volonta ce l’abbiamo messa.

[Domino]3 marzo

Le noste stampa sono decisamente chiare:

Il suo disco solista più aperto, onesto e vibrante, coniuga il personale e il politico, ma lo fa in modo emotivo ed edificante. Scritto in un contesto di paura e incertezza, e in un momento in cui i responsabili passavano da un disastro all’altro con crescente regolarità, “Brothers & Sisters” è in realtà un ascolto incredibilmente gioioso, persino spirituale. Un disco che parla di unire le persone attraverso l’arte, la musica e la cultura.

XIU XIU

Ignore Grif

[Polyvinyl Records]

Release Date: 3 marzo

E’ la stessa Polyvinyl che ci da la dritta per “entrare nel disco”:

Metà delle canzoni vengono cantate da Stewart e l’altra metà da Seo; metà dei brani sono di musica industrial e l’altra metà di classica contemporanea; metà del disco è reale e l’altra metà è immaginaria.

THE VEILS

…And Out Of The Void Came Love

[Ba Da Bing]

Release Date: 3 marzo

“… And Out Of The Void Came Love”. è un album destinato a essere ascoltato in due sedute, con una breve pausa nel mezzo, o, come indica Andrews stesso:

Fatevi un caffè o fumate una sigaretta – ma non tagliate il prato o andate al cinema o altro, ci vuole troppo tempo.

FEVER RAY

Radical Romantics

[Rabid Records]

Release Date: 10 marzo

Nel mondo di “Radical Romantics”, Fever Ray racconta la sua lotta con l’amore, o per essere precisi, il mito dell’amore. Dopo “Plunge” del 2017, “Radical Romantics” parla sia al cuore che alla mente, alla pista da ballo e alla camera da letto. Nelle sue mani, come dicono le note stampa, la materia grezza e familiare si trasforma in forme infinitamente belle e terribili che bilanciano la forza con la vulnerabilità , l’ansia con la sicurezza.

SLEAFORD MODS

UK Grim

[Rough Trade]

Release Date: 10 marzo

Jason Williamson ci da le dritte giuste:

L’album è stato scritto durante il COVID e sono diventato sempre più arrabbiato con me stesso e con tutti gli altri. L’energia è molto più aggressiva.

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA

V

[Jagjaguwar]

Release Date: 17 marzo

Le nose stampa così ci presentano il disco:

“V” è un album dal gusto cinematografico che evoca cieli azzurri, cocktail bar sulla spiaggia, piscine di hotel e l’oscurità che si annida sotto superfici perfette e incontaminate.

M83

Fantasy

[Other Suns]

Release Date: 17 marzo

Sul nuovo disco Gonzalez ha dichiarato:



Volevo che questo disco fosse di grande impatto dal vivo.

L’idea era di tornare con qualcosa di più vicino all’energia di “Before The Dawn Heals Us”. La combinazione di chitarre e synth è sempre nella mia musica, ma forse è più presente in questo nuovo disco che nei precedenti.

LANA DEL REY

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

[Interscope]

Release Date: 24 marzo

Beh, cosa possiamo dire sulla fanciulla? Ci pare pronta a tenere saldamente in mano lo scettro dello slow-pop. Ampio stuolo di produttori, ma non è certo una novità.

DEPECHE MODE

Memento Mori

[Columbia]

Release Date: 24 marzo

Che questo sia il primo album senza il tastierista Andy Fletcher è già ovviamente motivo di grande impatto e importanza. Il primo singolo è stato accusato di essere troppo “leggero”. Vedremo il resto del disco…

BOYGENIUS

The Record

[Interscope]

Release date: 31 marzo

Il trio delle meraviglie Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus è pronto a pubblicare l’album d’esordio. Riusciranno a mantenere alto il livello come nel loro EP d’esordio?