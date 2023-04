Credit: Trevor Naud

Il mese scorso i Protomartryr hanno annunciato l’uscita del loro sesto LP, “Formal Growth In The Desert”, in arrivo il prossimo 2 giugno via Domino Recording Company dopo quasi tre anni dal precedente “Ultimate Success Today“.

Registrato al Sonic Ranch di Tornillo, Texas, il disco è stato prodotto dal chitarrista Greg Ahee insieme a Jake Aron (Snail Mail, L’Rain).

In “Formal Growth In The Desert”, il deserto porta una consapevolezza esistenziale che è in ultima analisi interna. La “crescita” nasce da un periodo di transizione colossale per il frontman Joe Casey, compresa la morte della madre, che ha lottato contro l’Alzheimer per un decennio e mezzo.

Dopo “Make Way”, oggi la band post-punk di Detroit ha condiviso un altro singolo “Elimination Dances”, accompagnato da un video diretto da Yoonha Park.

“Elimination Dances” prende il nome da un capitolo di un manuale di danza per adolescenti degli anni Cinquanta e si riferisce a un gioco in cui si viene eliminati quando si perde la danza e questa ci è sembrata una metafora appropriata per sopravvivere in un mondo post-pandemia. La vita è una lotta, ma, dice Casey:

tanto vale continuare a ballare finché non arriva il tip tap.

I Protomartyr hanno inoltre annunciato oggi le date del loro tour europeo autunnale che passerà anche in Italia per due date: lunedì 13 il gruppo del Michigan suonerà al Locomotiv Club di Bologna, mentre martedì 14 sarà allo Spazio 211.

I biglietti, che saranno disponibili su ‘Dice.fm‘ a partire dalle ore 10 di venerdì 28 aprile, costano 22 € per il concerto emiliano, mentre per quello piemontese non sono ancora stati comunicati.