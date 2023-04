Novità dal pianeta John Butler. L’esperto musicista australiano, che a luglio arriverà in Italia per un buon numero di concerti (l’undici a Milano in apertura a Ben Harper & The Innocent Criminals, il dodici a Bologna, il tredici Merano, il quattordici Monforte D’Alba come avevamo ricordato qui) pubblica un gustoso triplo vinile dal vivo, registrato durante una delle numerose “An Evening With” che l’hanno visto reinterpretare in chiave solista e prevalentemente acustica buona parte del suo repertorio.

Credit: Press

Il concerto è quello del ventitré maggio 2022 a Le Trianon, prestigiosa sala concerti parigina, due ore di musica e storie di vita vissuta raccontate con la solita grintosa onestà di fronte a un pubblico partecipe ed entusiasta. E’ proprio il rapporto tra Butler e i suoi fan ad essere protagonista in ogni brano, fin dalle prime note di una “Cold Wind” trascinante, cantata a cappella e di una “Spring To Come” nostalgica e vivace.

La perizia vocale e chitarristica di JB è ben evidente in “Betterman”, grande classico insieme a “Zebra” e “Wade In The Water”. C’è spazio anche per una “Ocean” che rispetto alla storica versione che risale all’esordio “John Butler” ha acquistato vita propria diventando uno dei momenti più attesi e animati di ogni concerto. “Revolution” viene completamente riarrangiata con loop ed elettronica, l’inedito spoken word “Wings To Fly” cattura alla perfezione il clima parigino.

John Butler conferma di essere un vero animale da palcoscenico sia in versione Trio che in solitaria, un artista senza filtri (tranne forse quelli delle bionde di “Coffee, Methadone & Cigarettes”) che continua il suo percorso sull’onda lunga dei dischi dal vivo precedenti (“Live at St. Gallen” del 2005, “Live at Lollapalooza” del 2009 e “Live at Red Rocks” del 2011) in quella che è ormai diventata una consolidata tradizione. Quanto difficile sia stato organizzare il tour europeo lo rivela prima del finale affidato a “Pickapart” degna conclusione di un live genuino.