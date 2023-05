Credit: Vic Lentaigne

All Things Live Italy in collaborazione con Le Cannibale presenta Romy. La songwriter, producer e DJ, conosciuta come parte del gruppo londinese The xx, arriva in Italia – per la prima volta da solista – per un’imperdibile data il 17 giugno presso l’Ex Macello di Milano.

Biglietti disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE.

Nel 2020 ha pubblicato il singolo di debutto solista “Lifetime” ottenendo ampi consensi, seguito da “Lights Out” in collaborazione con HAAi e Fred Again. “Strong”, nel 2022, è diventato il brano con maggior successo fino ad oggi. L’ultimo singolo “Enjoy Your Life” è un altro esempio della “emotional music to dance to” di Romy, contente il campionamento della voce di Beverly Glenn-Copeland. Il 2023 vedrà alla luce il suo album di debutto dal titolo “Mid-Air” prodotto da Fred Again e Stuart Price.

Acclamata autrice ha co-scritto ognuno dei tre album de The xx, il singolo “Electricity” di Dua Lipa e Silk City (Mark Ronson e Diplo) – vincitore di un Grammy nel 2019 come Migliore registrazione dance – oltre a canzoni per King Princess e Halsey, tra gli altri.