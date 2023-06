L’album “Giant Steps”, del 1993, dei Boo Radleys è stato rimasterizzato per il 30° anniversario e uscirà il 1 settembre (pre-order).

“Giant Steps”, con se sue 17 variegate tracce, mostrava una gamma decisamente ampia e ricca di influenze ed era il secondo album della band per la Creation Records.

I formati di questa ristampa sono 2LP in vinile e un CD con bonus track. L’edizione 2LP è disponibile anche in vinile viola e arancione è accompagnata da un vinile bonus da 10″ con i remix dei Saint Etienne di “Lazarus” e “Rodney King”.

Il batterista Cieka ha riflettuto su “Giant Steps”, affermando che:

Alla Creation era piaciuto molto, le reazioni della gente erano state davvero positive. Lo riascolto di tanto in tanto e trovo ancora grandi momenti che avevo dimenticato. Credo che oggi si mantenga abbastanza bene. Mi sento sempre felice di aver fatto parte del disco.

Tracklist:

I Hang Suspended

Upon 9th and Fairchild

Wish I Was Skinny

Leaves and Sand

Butterfly McQueen

Rodney King (Song for Lenny Bruce)

Thinking of Ways

Barney (…and Me)

LP 2

Spun Around

If You Want It, Take It

Best Lose the Fear

Take the Time Around

Lazarus

One Is For

Run My Way Runway

I’ve Lost the Reason

The White Noise Revisited