Inizia con un sintetizzatore dal ritmo trascinante e irresistibile “Cannibal Dreams” il nuovo disco dei Flame Parade (Marco Zampoli, Letizia Bonchi, Francesco Agozzino e Mattia Calosci) band toscana con alle spalle due EP (“Berlin” e “Echoes”) e due album (“A New Home” e “Cosmic Gathering”). Questo terzo disco segna l’inizio della collaborazione con Matilde Davoli, affermata produttrice che qui si conferma capace di tirar fuori lati inediti o nascosti dei musicisti che a lei si affidano.

Credit: Caterina Gaggi

Dieci brani che vedono i Flame Parade alle prese con un sound rinnovato, che mette in luce la loro capacità di scrivere melodie a volte dark altre dolci e vivaci con le voci di Marco Zampoli e Letizia Bonchi che trovano deliziosi equilibri già in “Stay Together” e “December”.

Dream pop, elettro pop, shoegaze sono le coordinate su cui si muove un album fresco e esplosivo. Intensità con un pizzico di malinconia soprattutto in “Mirror On The Wall” e nel singolo “One Of These Days I’ll Steal Your Heart”, diverse sorprese come una ballata – “People” – piano e due voci con tastiere capaci di simulare a tratti una piccola orchestra o “Dahlias” col suo bel crescendo armonico.

Un lato più sereno, leggero invece quello di “South Sunset” e “Loving (Each Other) A Bit”. Attenzione al finale affidato all’eleganza spettrale di “Ballad Of The Ghost” e alla potenza di “This Changes Everything” dove il connubio tra chitarre, sintetizzatori e melodia che caratterizza buona parte di questi trentasette minuti raggiunge nuovi livelli di precisione e creatività.

Un suono corposo, quasi scolpito quello dei Flame Parade 2023 merito di una formazione allargata a Simone Prudenzano, Gigi Chord, Roberto Dell’Era con la stessa Matilde Davoli all’opera in diversi brani, capace di creare insieme al quartetto un universo tra sogno e realtà che intriga e colpisce.