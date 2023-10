Il marsigliese Mathieu Hocine in arte Kid Francescoli è il riconosciuto re del french riviera touch, titolo ottenuto negli anni e confermato dal successo di tre album – “With Julia”, “Play Me Again” e “Lovers” – in cui si è dimostrato capace di fondere pop ed elettronica con sensibilità e intelligenza. Artista curioso, viaggiatore e cittadino del mondo, arriverà in Italia in data unica il venti ottobre a Milano, Santeria Toscana 31, per presentare l’ultimo disco “Sunset Blue”.

Credit: Press

Undici brani dal gusto mediterraneo e californiano prodotti insieme al fido Simon Henner, alias French79, che vedono Hocine spostarsi da un paese all’altro in un percorso musicale e geografico: Marsiglia – Corsica – Barcellona – Roma – Algeria le tappe finora raccontate sul suo sito. Tre collaboratori ricorrenti – Julietta, Turbo Goth, Bamby H2O – che si muovono agilmente tra sintetizzatori e crescendo elettro – pop come quello della trascinante “Run Run”.

Nostalgia à go go con una “You Are Everywhere” molto anni ottanta, poi parte “Casino Soul” con le sue note ambient ed è la volta di “Sweet And Sour” tra dance pop e melodia. “1986″ nomen omen ovvero pura elettronica vintage mentre la malinconica “Drift In Blue” ricorda la colonna sonora di “Azuro” curata proprio da Kid Francescoli. La vivacità di “Take Time” intrattiene piacevolmente prima di una “Solaris” intensa, molto ben arrangiata, dal mood cinematografico e di “Like Magic” che si cimenta con sonorità hyper pop e dance.

Completamente diversa l’atmosfera di “The Morning After” quasi da nouvelle vague con la sua cadenzata drum machine e la voce femminile in primo piano. Il groove di “Corsica” chiude degnamente “Sunset Blue”, buon lavoro gradevole all’ascolto. Non c’è la pluralità di voci che caratterizzava “Lovers” resta la multiculturalità e il dinamismo di un progetto che fa “piangere con un sorriso” giusto per citare la definizione usata da Mathieu Hocine per raccontare la sua Marsiglia.