Kevin Shields dei My Bloody Valentine ha pubblicato nuova musica in un formato suggestivo, nascondendo una chiavetta con una nuova canzone all’interno del suo pedale fuzz Shields Blender, annunciato di recente.

Il nuovo pedale in edizione limitata è stato realizzato in collaborazione con Fender e i 100 fortunati che lo hanno acquistato tramite Reverb (ovviamente è già sold out) riceveranno una chiavetta nascosta con la nuova musica di Shields. Non è stato fatto alcun annuncio ufficiale, ma i fanatici del pedale che volevano ispezionarne i circuiti hanno fatto la scoperta e hanno iniziato a scriverne sui blog di strumenti ancora ieri.

Qui sotto il video promozionale collegato al prodotto (non c’è il nuovo brano!) :

La traccia, che non è ancora stata condivisa in alcun modo oltre alla chiavetta, sembra essere un nuovo brano strumentale. È stato incluso con le istruzioni dello stesso Shields: “For intended effect, please play at 80 dB and above on speakers“.

Ricordiamo, sempre con affetto e stima per il maestro dei MBV, come nel 2018, Shields aveva dichiarato che la band stava lavorando a nuova musica, suggerendo addirittura l’imminente arrivo di due nuovi album. Da allora, però, non è arrivata nessuna pubblicazione.

Il pedale è progettato per replicare gli strati di distorsione e di suono che definiscono la produzione dei My Bloody Valentine. In una dichiarazione, Shields ha detto di essere un grande fan dello strumento e ha accennato al fatto di averlo usato per registrare.