Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto

BONNIE “PRINCE” BILLY – “Keeping Secrets Will Destroy You”

[Domino]

“Keeping Secrets Will Destroy You” è stato registrato a Louisville da Nick Roeder, con Sara Louise Callaway al violino, Kendall Carter alle tastiere, Elisabeth Fuchsia alla viola e al violino, Dave Howard al mandolino, Drew Miller al sassofono e la voce di Dane Waters. La presenza di così tanti musicisti ed insegnanti di musica locali, si presta non solo ad un flusso di momenti che abbracciano in modo fluido un’ampia gamma di musiche, dalla classica all’acid folk giapponese, ma forse ancora più importante, al senso di comunità, eredità e patrimonio che è l’essenza di questa musica.

PUBLIC IMAGE Ltd. – “End Of The World”

[Pil Official/Cargo UK]

La scrittura dell’undicesimo album in studio per John Lydon e soci è iniziata durante il tour per il 40° anniversario della band. Dopo una lunghissima pausa, i PiL si sono riuniti in studio dove, racconta Lydon c’è stata un’enorme esplosione di idee. Il risultato è che i PiL hanno pubbicato 13 dei migliori brani che abbiano mai scritto. “End Of The World” contiene anche “Hawaii” brano dedicato a Nora Forster, la moglie di Lydon, scomparsa la settimana recentemetne dopo una lunga battaglia contro il morbo d’Alzheimer.

THE HIVES – “The Death Of Randy Fitzsimmons”

[Fuga]

Prodotto da Patrik Berger (Lana Del Rey, Charlie XCX, Robyn), “The Death Of Randy Fitzsimmons“ è il primo disco in undici anni per la storica rock band svedese nella quale per la prima volta si fa notare la presenza del nuovo bassista The Johan And Only. A proposito del disco, il frontman Howlin’ Pelle Almqvist dichiara:

Non c’è maturità o altre stronzate del genere, perché chi cazzo vuole un rock’n’roll maturo? È sempre lì che la gente sbaglia, secondo me. ‘È come il rock’n’roll ma adulto’, nessuno lo vuole! Questo è letteralmente togliere il buono dal rock’n’roll. Il rock’n’roll non riesce a crescere, è un adolescente perenne e questo album si sente esattamente così, ed è tutto merito della nostra esaltazione – e non si può fingere una cosa del genere.

JUNGLE – “Volcano”

[Caiola Records]

“Volcano” segue il precedente album dei Jungle “Loving In Stereo“, che ha raggiunto la più alta posizione in classifica in UK (debuttando al #3) mentre negli Stati Uniti ha raggiunto il numero 1 della classifica Billboard Dance Albums che li ha portati ad essere guests di Billie Eilish nel suo tour americano.

NONAME – “Sun Dial”

[AWAL]

Cinque anni di attesa ed ecco finalmente “Sundial” disco che ci riconsegna il splendida forma Fatimah Nyeema Warner rapper, poetessa, produttrice meglio nota come Noname. Il seguito del sorprendente “Room 25” raccoglie contributi di Jay Electronica, Eryn Allen Kane, Common, billy woods, $ilkmoney, Jimetta Rose e Ayoni.

ANDREW HUNG – “Deliverance”

[Lex Records]

Ufficialmente terminata l’avventura Fuck Buttons Andrew Hung, così come il collega Benjamin John Power, si butta anima e corpo sulla sua carriera solista. Hung fa tutto da solo, scrive, registra, produce e disegna la copertina di questo “Deliverance” dove acqua, sogni, cambiamento, amore e isolamento sono i temi ricorrenti.

HURRY – “Don’t Look Back”

[Lame-O Records]

Intriso del miglior power pop bubblegum degli anni ’90 il nuovo lavoro di Matthew Scottoline, titolare del progetto Hurry, colpisce per la sua tenerezza e candore: circa la metà dei testi del disco riguarda il deterioramento di una relazione di 11 anni in cui si trovava Scottoline, mentre l’altra metà è una celebrazione di un nuovo amore.

LAWRENCE ENGLISH & LEA BERTUCCI – “Chthonic”

[American Dreams Records]

“Chthonic” è il risultato di una collaborazione a distanza e di stime reciproche. Lea Bertucci e Lawrence English si sono incontrati nel 2019 al festival Novas Frequencia di Rio de Janeiro e sono diventati rapidamente amici e collaboratori, spinti da riflessioni su scala geologica, movimenti – tettonici e non – della Terra e densità e pressione sotterranee.

EMOTIONAL ORANGES – “Still Emo”

[Avant Garden]

Nuova release per il duo r’n’b/soul di Los Angeles.

EDSEL AXLE – “Variable Happiness”

[Worried Songs]

Nord Rosali Middleman, cantautrice della Carolina attiva con il moniker Edsel Axle, raccoglie in “Variable Happiness” improvvisazioni di chitarra elettrica solista pubblicando il tutto su Worried Songs etichetta specializzata in opere strumentali. Ryley Walker accompagna con queste note il disco: questi brani suggeriscono che possiamo arrestare il negativo con la meditazione e la pazienza.

NEIL YOUNG – “Chrome Dreams”

[Reprise Records]

L’infinito archivio di Neil Young propone sempre gradite sorprese: oggi è la volta di “Chrome Dreams“, un album che sarebbe dovuto uscire nel 1977. Il disco contiene materiale registrato in studio tra il 1974 e il 1976, incluse due versioni inedite e quattro tracce mai realizzate in vinile. Ovviamente su spotify non lo trovate:

Liam Gallagher – “Knebworth 22“

[Warner Music]

Il nuovo album dal vivo dell’ex Oasis contiene brani tratti da due dei suoi concerti da solista a Knebworth, tenutisi il 3 e 4 giugno dello scorso anno.