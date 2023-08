Credit: Nicky Murray

Tornano a farsi sentire i Paws che, dopo quattro anni e mezzi dal loro quarto LP, “Your Church On My Bonfire“, pubblicheranno un omonimo nuovo lavoro sulla lunga distanza il prossimo 27 ottobre via Ernest Jenning Record Co. / Will Fulfillment Press.

La pandemia ha separato Phillip Jon Taylor e Joshua Swinney, principali componenti della band alt-rock britannica: Phillip si è stabilito nelle Highlands scozzesi, concentrandosi sull’arte visiva e sul lavoro da solista, mentre Joshua è rimasto a lavorare a Londra come chef.

Riunitisi l’anno scorso, la loro chimica essenziale è rapidamente emersa. Lavorando alacremente, i PAWS hanno messo insieme un album nuovo di zecca, utilizzando lo studio di Phillip in una fattoria delle Highlands come base per i loro sforzi di registrazione.

Il primo singolo si chiama “Disenchanted” ed è accompagnato da un video diretto proprio da Taylor.

Dice Phillip del pezzo:

È stata la prima canzone che abbiamo scritto e registrato per l’album. Josh era in visita e abbiamo trascorso tutto il fine settimana a rilassarci e a recuperare. Poi, poche ore prima che dovesse tornare a sud, abbiamo deciso di fare una jam veloce. Io ho suonato il basso e, dato che ho il mio piccolo studio per registrare, abbiamo strutturato naturalmente una canzone e l’abbiamo registrata molto velocemente. È stato davvero liberatorio.

“Paws” Tracklist:

1. Helen Back

2. Plans

3. Uncertain

4. One Nation Under DOG

5. Unfiltered

6. Sound Aye No Bother

7. Elemental Attributes

8. Starf___ers

9. S.A.H.D

10. Disenchanted