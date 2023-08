Credit: Melissa Lunar

Tornano a farsi sentire i Mint Field che il prossimo 27 ottobre, via Felte, pubblicheranno il loro terzo LP, “Aprender A Ser“, che arriva a distanza di tre anni dal precedente, “Sentimiento Mundial“.

Il gruppo dream-pop di stanza a Città Del Messico ha iniziato a lavorare su questo nuovo disco nella primavera del 2020 durante il Covid.

Per la prima volta, la band non ha avuto vincoli di tempo nel processo di registrazione. Hanno scritto, registrato, prodotto e mixato l’album in isolamento. Hanno avuto il tempo di rallentare le cose e di pensare in modo più ossessivo al suono, all’ambiente e alle vibrazioni che volevano creare. Hanno imparato molto dalle precedenti esperienze di registrazione in studi professionali e hanno finito per registrare tutto nel loro studio domestico, in modo da avere un’atmosfera più intima, un maggiore controllo sul suono e più tempo per la costruzione.

“Aprender A Ser” è diventato davvero intimo, ogni singolo dettaglio è stato lavorato meticolosamente. I Mint Field hanno registrato take dopo take, ma allo stesso tempo hanno cercato di mantenere intatta l’anima dei demo. Alcune delle chitarre e delle batterie sono prime take delle versioni finali. La band lasciava riposare una registrazione, la abbandonava e ci tornava sopra. In questo modo le canzoni si sono evolute molto, ma allo stesso tempo non hanno perso l’essenza dell’intenzione originale.

Per quanto riguarda i temi, “Aprender A Ser” parla di aprire la nostra prospettiva sulla realtà che viviamo ogni giorno, riconoscendo ogni momento che testimonia la nostra vita. Imparare a riconoscere ciò che siamo, ciò che viviamo, ciò che vediamo, ciò che sentiamo. Sia che si tratti di vedere noi stessi nel passato e di osservare come ci siamo evoluti nel presente. O la vita di una farfalla, dalla sua formazione in un bozzolo a come vive la sua breve vita in cinque giorni. Oppure vedere come un’orchidea si apre lentamente ogni giorno, senza mai dimenticare l’essenza di ciò che siamo e saremo. Nulla nella vita deve essere dato per scontato. Vivere il presente è un dono. Imparare a essere (Aprender a ser) significa imparare a riconoscere le nostre emozioni, non reprimerle, non spegnerle e sentirle.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “El Suspiro Cambia Todo”, accompagnato da un video diretto da Rodrigo Pérez-Galicia.

La formazione messicana dice del brano:

Il sospiro è il desiderio di malinconia. Denota che sta accadendo qualcosa. A volte abbiamo bisogno di sospirare per lasciarci andare. Il sospiro è qualcosa che facciamo inconsciamente, ma dice molto su ciò che accade nella nostra mente.

“Aprender A Ser” Tracklist:

1. El Suspiro Cambia Todo

2. Sueño Despierto

3. Nuevo Sol

4. Puerta Abierta

5. Moronas

6. Horizonte

7. Respiro Profundo

8. Orquídea

9. Cinco Días

10. Antes De Que Se Acabe El Año