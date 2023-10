Credit: Jonah Freeman

Gli MGMT svelano oggi i dettagli del loro quinto album in studio: “Loss of Life” esce il prossimo 23 febbraio su Mom+Pop anticipato oggi dal singolo “Mother Nature”.

Andrew VanWyngarden e Ben Goldwasser confezionano il nuovo lavoro insieme ai produttori Patrick Wimberly e Dave Fridmann, tra le dieci tracce troviamo anche una collaborazione con Christine and the Queens che rappresenta il primo featuring in un disco degli MGMT.

Guarda il video animato di “Mother Nature” diretto da Jordan Fish:

In un comunicato VanWyngarden e Goldwasser hanno dichiarato:

…siamo molto orgogliosi di questo album e del fatto che sia stato un parto relativamente indolore dopo un lungo periodo di gestazione, e siamo felici di mettere questo bambino al mondo con Mom+Pop… musicalmente parlando, siamo intorno al 20% di adulti contemporanei e non di più, per favore.

“Little Dark Age” ultimo disco degli MGMT è datato 2018, successivamente il duo ha pubblicato i singoli “In the Afternoon” and “As You Move Through the World” e il live album “11•11•11“.

“Loss of Life” tracklist:

01 Loss of Life (Part 2)

02 Mother Nature

03 Dancing in Babylon [ft. Christine and the Queens]

04 People in the Streets

05 Bubblegum Dog

06 Nothing to Declare

07 Nothing Changes

08 Phradie’s Song

09 I Wish I Was Joking

10 Loss of Life