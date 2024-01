“Please Please Please Let Me Get What I Want” degli Smiths è finita nella playlist di “Warm-up music” utilizzata durante i comizi elettorali di Donald J. Trump attualmente in corsa per le prossime presidenziali americane.

Un video mostra il brano suonato in South Dakota prima dell’intervento sul palco del tycoon.

Johnny Marr, così come in passato avevano fatto Rihanna, the Rolling Stones, Steven Tyler e le società che curano i diritti di Prince e David Bowie, ha fortemente criticato l’utilizzo, evidentemente non autorizzato, del brano:

Mai nemmeno in un milione di anni avrei pensato che ciò potesse accadere. Considerate questa merda chiusa proprio adesso…

Marr già durante le elezioni presidenziali americane del 2016 era stato molto critico nei confronti di Donald Trump.