“Under The Bridge 2” è il seguito della celebre album compilation del 2022 che riuniva gruppi e cantautori che avevano registrato per l’etichetta di culto Sarah Records. Il nuovo album mette in mostra la continua creatività di un gruppo speciale di musicisti che non si è mai adagiato sugli allori e che continua a produrre musica.

Più grande e più esteso del primo album, “Under the Bridge 2” è un doppio LP che contiene venti brani inediti. Il materiale è molto vario, dal più oscuro pop da camera allo shoegaze, fino al più classico indiepop. Vengono presentati anche nuovi gruppi come i The Gentle Spring (nuovo progetto di Michael Hiscock dei Field Mice), i Vetchinsky Settings (una collaborazione tra Mark Tranmer e James Hackett degli Orchids) o ancora i Mystic Village (Robert Cooksey dei Sea Urchins).

Certo non mancano i “pesi massimi” come gli Even As We Speak (adorabile, morbida e zuccherosa la loro “Beauty, You Will Break Us All”), The Orchids, Secret Shine (sonici come piace a noi!) e Boyracer (grintosi e incalzanti!). Da notare la presenza di gruppi affermati che non erano presenti nel primo album, ecco quindi gli Action Painting! e i The Hit Parade.

Punti di forza, a nostro avviso, li troviamo nella prima nuova canzone dei The Catenary Wires dal 2021 (una teatrale e suggestiva “Alone Tonight” con questo botta e risposta sul piano che poi si sviluppa su un tono quasi jazz) e con la micidiale “Look Alive!” dei Jetstream Pony che piazzano davvero un colpo da maestro con questi saliscendi, che incastrano parte rumorosa e battuta ritmica decisa a squarci con sublimi arpeggi che subito si sporcano alla perfezione.

Così come per la prima parte di “Under The Bridge” l’attenzione non è tanto sul passato, ma sul presente. Certo la storia di certe band o dei loro componenti parla chiaro, si è condiviso un momento magico, una vera e propria etica lavorativa e la permanenza nella storica Sarah Records, ma non ci si ferma lì. E questa è la cosa più bella.

Tracklist:

The Gentle Spring – Dodge The Rain (Previously In The Field Mice)

Action Painting! – Just Who Are The Cockleshell Heroes?

The Catenary Wires – Alone Tonight (Previously In Heavenly)

The Hit Parade – Apple Tree

Jetstream Pony – Look Alive! (Previously In Aberdeen)

Soundwire – Everything Is Real (Previously In The Sweetest Ache)

Leaf Mosaic – The Branch Line (Previously In The Springfields)

Secret Shine – Captivate This Broken Love

Even As We Speak – Beauty, You Will Break Us All

GNAC – Double Ninth (Previously In St Christopher)

Tufthunter – Chemistry (Previously In Heavenly)

Useless Users – In This, The House Of The Solitary Bees (Previously In Action Painting! & Secret Shine)

The Orchids – A Final Love Song

Wandering Summer – Wake The Silver Dancing Waves (Previously In Boyracer)

Mystic Village – Open Your Eyes (Previously In The Sea Urchins)

Boyracer – Unknown Frequencies

Robert Sekula – Pamela (Previously In Fourteen Iced Bears)

Vetchinsky Settings – Laugh While You Can (Previously In The Orchids & St Christopher)

St Christopher – Burnout ’23

Sepiasound – June In Her Eyes (Previously In Blueboy)