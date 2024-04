Con il loro debutto “Songs About Cuddles” i Siouxie & The Skunks non si limitano semplicemente a entrare nel panorama musicale italiano: lo scuotono con una forza inaspettata. Questo quintetto di Brescia ci regala un’esperienza sonora che è un vero e proprio viaggio attraverso il garage punk più grezzo, istintivo e psichedelico.

La ruvidezza delle chitarre, l’abrasività del suono, la vivacità delle percussioni: ogni elemento è calibrato per creare un’atmosfera carica di energia, ma mai caotica. La band riesce a dosare la potenza con una maestria che sorprende, mantenendo l’ascoltatore in uno stato di attenzione costante. Non c’è spazio per la noia in questo piccolo ma grande disco, coinvolgente per la passione e la furia creativa donata dai Siouxie & The Skunks.

La voce della cantante è un elemento che merita una menzione a parte. Con il suo caratteristico timbro “isterico”, infatti, aggiunge un ulteriore livello di profondità all’album. È come se ci fosse una storia raccontata dietro ogni grido, un messaggio che vuole essere ascoltato tra le righe di ogni testo.

Le tracce “Another Illusion” e “Glory Hole” sono esempi lampanti di come i Siouxie & The Skunks sappiano giocare con le influenze, integrando sonorità post-punk e blues in un contesto garage punk senza che nulla sembri fuori posto. È un equilibrio delicato, ma la band lo gestisce con una sicurezza che lascia stupiti.

“Songs About Cuddles” è un lavoro che dimostra come anche il punk più d’impatto possa essere rinnovato e arricchito senza mai perdere la sua essenza. Una piacevole sorpresa che non può e non deve essere ignorata da chi ama la musica fatta con il cuore e con le viscere.

