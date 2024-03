credit: press

Shawn Lee, uno dei più influenti polistrumentisti della sua generazione tornerà in Italia per un mini tour esclusivo nel nord est Italia organizzato da Vrec Booking. Dal 30 aprile al 5 maggio si terranno 5 appuntamenti con il celebre musicista e compositore britannico.

Durante il tour, Shawn Lee porterà la sua magia sul palco in due live set unici: uno acustico, accompagnato dal talentuoso chitarrista Francesco Cappiotti (già chitarrista di Andrea chimenti e leader dei The Last Drop of Blood), per un’esperienza intima e personale, e un altro come special guest della band veronese The Last Drop of Blood al completo, di cui è anche produttore artistico.

Lee è una vera icona musicale. La sua carriera straordinaria lo ha visto non solo collaborare con leggende del calibro di Jeff Buckley, Amy Winehouse, Lana del Rey e Robbie Williams, ma anche contribuire in modo significativo alle colonne sonore di videogiochi, film e serie TV di successo come Ocean’s 13, C.S.I. Miami e Desperate Housewives.

Ecco le date del tour:

30 Aprile: Birreria S.Giorgio a Costabissara (VI) con The Last Drop of Blood – Opening Act: Bad Black Sheep https://fb.me/e/4g27d1lx3

02 Maggio: Il Baretto a Monastier (TV) – unplugged w\Francesco Cappiotti https://fb.me/e/4hNl1OiSN

03 Maggio: Locanda alle Vigne a Cormons (GO) – unplugged w\Francesco Cappiotti https://fb.me/e/5bTCaASV1

04 Maggio: Mattorosso a Montebelluna (TV) con The Last Drop of Blood – Opening Act: Tides https://fb.me/e/1O9jahWbo

05 Maggio: Cockney London Pub a Correzzola (PD) – unplugged w\Francesco Cappiotti https://fb.me/e/4NIf8Y2Il