Jack Black ha annunciato che l’album della colonna sonora del suo amato film “School of Rock” è ora disponibile in streaming per la prima volta con il brano “In the End of Time”.

Pubblicato nel settembre 2003 per accompagnare il film di successo, l’album originale “School of Rock (Music from and Inspired by the Motion Picture)” presentava le performance del cast in brani come la title track e una cover di “It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ‘n’ Roll)” degli AC/DC insieme a classici di artisti come The Who, The Doors, Stevie Nicks, Led Zeppelin e Ramones.

Arrivando alla posizione n. 95, la colonna sonora non ebbe un grande successo nella Billboard 200. Tuttavia, l’LP ha raggiunto il n. 6 della classifica Top Soundtracks.

“School of Rock” vedeva Black nei panni di Finn, un musicista in difficoltà che si finge professore e insegna a una classe di ragazzi come suonare il rock. Dopo aver incassato 131 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 35 milioni, il film è stato adattato in un musical di Broadway nel 2015 e in una serie di Nickelodeon andata in onda per tre stagioni dal 2016 al 2018.

All’inizio di quest’anno, Black ha entusiasmato i fan di “School of Rock” affermando di essere “pronto” a realizzare un sequel – ma solo se lo scrittore originale e creatore di Mike White sarà coinvolto.