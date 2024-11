Credit: Flower Up & Rosie Sco

Stiamo seguendo già da un po’ di tempo i Divorce attraverso questa rubrica.

La band di Nottingham ha al suo attivo solo una manciata di singoli e un paio di EP, ma oggi annuncia il suo atteso debutto sulla lunga distanza, “Drive To Goldenhammer“, in uscita il prossimo 7 marzo via Gravity / Capitol.

“Drive to Goldenhammer” è stato scritto e realizzato durante quattro soggiorni di registrazione nell’avamposto rurale del North Yorkshire, The Calm Farm. Le sessioni hanno attraversato la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno – la band scriveva giorno e notte – prima che le canzoni completate prendessero vita con la produttrice Catherine Marks (boygenius, Foals, Wolf Alice) ai Real World Studios. Il risultato è che il disco ha una sensazione di vissuto e di logoro, con un calore naturale, che il gruppo ha deliberatamente voluto inserire nell’album per riflettere l’identità della band in relazione alle Midlands, ma anche come – in un cenno al luogo fantastico di Goldenhammer – un rifugio immaginario dal mondo in generale.

Rifiutando ancora di incasellarsi in un genere, “Drive to Goldenhammer” imprime il “timbro” dei Divorce su un’ampia gamma di influenze. Attraverso canzoni che si muovono tra riff e acrobazie vocali, lunatica introspezione acustica, muri di alt-rock, glitch elettronici che cambiano forma, con fiocchi di archi, queste sono canzoni che si costruiscono, fioriscono e si liberano, trovando sempre la strada di casa sotto l’influenza della direzione della band. È un album che, proprio come i suoi autori, lascia la porta aperta alla scoperta e cerca attivamente una connessione.

La bassista e cantante Tiger Cohen-Towell spiega:

Siamo molto orgogliosi di Drive to Goldenhammer. Siamo riusciti a realizzare un album come volevamo, mantenendo le parti strane, seguendo il calore e senza pensarci troppo. Questo album rende omaggio alla ricerca di un luogo e di una casa; uno dei grandi livellatori umani. Gran parte della vita sembra in contrasto con questa particolare esigenza. E a Goldenhammer; sei una ragione per continuare a guidare. Ti troveremo ancora e ancora!

Ad anticipare la release ecco il mnuovo singolo “Antarctica”.

Il chitarrista e cantante Felix Mackenzie-Barrow dice del brano:

Ho scritto “Antarctica” alla fine di una relazione lunga e profondamente importante, come un modo per calmarmi e dare un senso alla perdita che provavo mentre ero in tournée senza sosta. Pensare alla silenziosa indifferenza di quel vasto continente in fondo al mondo era ed è ancora una sorta di meditazione per me. Barry Lopez descrive l’Antartide come “assolutamente remota, anche quando ci si trova dentro. La luce stessa è distaccata.

Nonostante il titolo, il pezzo riesce a dare molto calore con quella sua anima folk elettrica, impreziosita da armonie e dagli archi, regalando bellissime emozioni.

