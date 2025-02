Quanti supergruppi sono riusciti a produrre album davvero degni di nota nel corso degli anni? Pochi, se non pochissimi. Fra i molti che, invece, hanno dato alle stampe dischi non particolarmente memorabili ci sono anche gli L.S. Dunes, una band americana di cui fanno parte il cantante Anthony Green (Circa Survive, Saosin), i chitarristi Frank Iero (My Chemical Romance) e Travis Stever (Coheed And Cambria), il bassista Tim Payne e il batterista Tucker Rule (Thursday).

Credit: Bandcamp

L’ascolto di “Violet”, la loro seconda fatica in studio, scorre via senza regalare quegli scossoni emotivi promessi dai nostri che, per presentare il lavoro fresco di stampa, hanno parlato di una fusione di melodie sperimentali e lirismo introspettivo.

Di sperimentazione, in realtà, non ce n’è poi così tanta: gli L.S. Dunes propongono un post-hardcore molto melodico, dal sound potente ma troppo pulito, con leggere contaminazioni emo, math e prog. Un crossover solo in apparenza originale, in quanto canzoni come la melensa “Forgiveness” e l’epica “Like Magick” non sembrano allontanarsi troppo dai canoni di un alternative rock moderno dal gusto radio-friendly.

Su tutto il disco aleggia lo spettro degli At The Drive-In. L’influenza è innegabile ma guai ad avanzare alcun paragone perché, con tutto il rispetto, gli L.S. Dunes non hanno il fuoco che bruciava gli spiriti del leggendario quintetto di El Paso. Nonostante la natura chiaramente intima dell’album e i testi riflessivi e profondi di Anthony Green, l’album non ha quella carica emotiva che dovrebbe avere il miglior post-hardcore. Tutto suona troppo freddo, meccanico ed elaborato; e la produzione patinata di Will Yip smussa un po’ troppo quegli “angoli” che non avrebbero guastato alla genuinità e all’impatto di un lavoro che è tutta forma e poca sostanza.

Gli intrecci tra le chitarre di Iero e Stever danno vita a melodie suggestive e riff intricatissimi. La sezione ritmica Payne – Rule funziona a dovere: senza strafare ma mai costretta nelle retrovie. Nessuna sbavatura a livello tecnico, considerando le indubbie qualità dei musicisti coinvolti. Anche Green è un cantante di talento, ma con quel suo timbro sovrumanamente acuto sa essere davvero insopportabile. Senza ombra di dubbio la sua è una voce che si differenzia dalla massa e, nel contesto dinamico e contaminato degli L.S. Dunes, funziona anche bene. Peccato solo che non sia adatta a tutte le orecchie, proprio come questo album nel quale è assai difficile trovare punti di interesse.