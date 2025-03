Nuove dolcezze dal mondo del folk pastorale e intimo per il duo svizzero formato dal musicista e compositore Roman Gabriel (The Kind Hills) e Andrew Pelletier (Fur Trader) a produzione e voce, che dopo aver pubblicato l’album “Happy Days” e un EP (“Back To The Country”) l’anno scorso tornano a celebrare quelle atmosfere semplici e bucoliche a loro care.

Credit: Press

Sei brani genuini e immediati quelli che vanno a comporre questo nuovo EP, che fa i conti con i momenti migliori e peggiori della vita che Gabriel e Pelletier esorcizzano in musica. L’inizio è affidato alle note malinconiche di “The End“ dalle armonie delicate e ben costruite, intensa “Save Me“ con tastiere e batteria a dettare un ritmo essenziale ma efficace.

L’istinto melodico di “Driving Aimlessly“ colpisce per profondità e introspezione, caratteristiche tipiche di tutte le canzoni di “Improvised Sinking” che nella seconda parte diventa più delicato e ottimista con “Mary Wants To Marry Me”, gli arpeggi nostalgici di “Nothing Lasts Forever“ e la ritmata “I Will Never Think About You Again” dagli arrangiamenti sempre molto curati.

Amori giovanili come Elliott Smith, Pavement, Wilco, Teenage Fanclub, Belle & Sebastian, The Lucksmiths, Radar Bros e Will Oldham ascoltati da Gabriel e il sound di artisti come Sufjan Stevens, Jeff Tweedy, Nick Drake, Paul Simon che hanno influenzato Pelletier formano solide basi per i Seasonal Falls che riportano alle piacevoli atmosfere del new acoustic movement con spirito moderno.