Si rivede la cara Miki Berenyi che dopo aver chiuso con i Piroshka non si è certo fermata. Prima un libro autobiografico e ora un disco con questo nuovo progetto MB3, che la vede affiancata a KJ ‘Moose’ McKillop e Oliver Cherer. La Bella Union del buon Simon Raymonde si occupa di pubblicare il tutto e, beh, è un marchio di qualità che già ci predispone molto bene.

Il disco non delude. La strada musicale percorsa è quella di un dream-pop suggestivo e cangiante, che trova propulsione ed euforia nelle basi elettroniche più che nelle chitarre. I testi sono di quelli importanti, da non affrontare alla leggera: morte, cambiamento climatico, misoginia, diritti per le donne, dediche ai figli, insomma tutto da leggere con attenzione.

A un primo ascolto il disco mi sembrava un po’ scarno, avrei voluto più chitarre, un taglio più ridonante, ma poi, ho capito che dovevo cambiare prospettiva e smettere di pensare al passato e tutto mi è apparso sotto una luce nuova, avvolgente e decisamente accattivante. Ora mi godo con assoluto piacere gli scambi ballabili e incalzanti tra basso e batteria elettronica, con la chitarra che forse non giocherà la parte principale, ma quando arriva (“8th Deadly Sin”, ad esempio) apre scenari lussureggianti e davvero affascinanti (l’assolo di “Hurricane”, ad esempio, che taglia magnificamente l’aria funk e i ritmi tribaleggianti).

Mi piace molto il taglio fresco e scorrevole di molti brani, penso a “A Different Girl” che si muove sinuosa e leggera, ma vorrei citare anche “Kinch” che trasuda dream-pop e ha una melodia che, giuro, mi ricorda un brano di Enya, la cantante irlandese. La stessa “Big I Am” è un singolo micidiale, in bilico tra un andamento funk e un piglio ritmico quasi new wave. Questo per dire che l’album scorre veramente piacevole e amabile, manca forse, in alcuni brani, lo spunto melodico che ti fa sobbalzare, come a dire che se l’atmosfera è stata creata alla perfezione a volte mi pare manchi il colpo di grazia finale per arrivarci dritto al cuore, ma forse sono io che chiedo troppo.

“Gango” è forse il brano migliore; batteria, synth incastrati alla perfezione con un suono tanto oscuro quanto lussureggiante e Miki che offre la sua performance migliore all’interno del disco. Non mi convince pienamente il dub di “Manu” che la tira troppo per le lunghe, ma la conclusiva “Ubique”, che si muove circolare e spaziale, è impreziosita da degli archi che in questo contesto ci stanno benissimo e ci danno una chiusura d’album a dir poco magistrale.

MB3 lancia il suo comandamento: che il dream-pop sia con voi.