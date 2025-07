Daniel Johnston, voce unica del cantautorato americano, è diventato un’icona cult della scena musicale indie degli anni ’90 grazie a una straordinaria produzione di registrazioni lo-fi profondamente personali. Nel corso della sua vita ha pubblicato più di trenta album e conquistato un fedele seguito internazionale. Acclamato dalla critica e venerato da artisti del calibro di Kurt Cobain e Tom Waits, le canzoni di Johnston sono state paragonate alla forza emotiva grezza di Robert Johnson e alla narrazione senza tempo di Hank Williams.

La sua influenza può essere fatta risalire a una serie di cassette autoprodotte che iniziò a distribuire nei primi anni ’80. Queste cassette, sincere, intime e inquietanti, costituirono le fondamenta del suo mito. Riconoscendone l’importanza, Jeff Tartakov ha iniziato a gestire Daniel e lo ha messo sotto contratto con la Stress Records a metà degli anni Ottanta, non solo per aiutarlo a distribuire, produrre e preservare lo spirito artigianale della sua musica, ma anche per aiutarlo a raggiungere un pubblico più ampio. La gestione di Tartakov è stata fondamentale per costruire l’eredità di Johnston e per definire la cassetta come un mezzo vitale per la musica outsider.

Proprio come i tubetti di vernice pieghevoli che hanno dato il via al movimento impressionista, le cassette hanno democratizzato la produzione musicale, consentendo a voci non professioniste di condividere verità emotive senza censura. In qualità di etichetta discografica fondata sulle pubblicazioni in cassetta, Joyful Noise presenta “Daniel Johnston In the 20th Century“, una collezione definitiva di 16 album in cassetta rimasterizzati e restaurati con cura dal collaboratore di lunga data Kramer (Shimmy-Disc). Il cofanetto è contenuto in una custodia di legno realizzata a mano, serigrafata con le opere di Daniel e numerata a mano in un’edizione limitata di 999 copie. Include anche un libretto con note di Marc Masters e un esclusivo giocattolo misterioso della galleria d’arte newyorkese Clutter in collaborazione con Lunch Lady Studios

Il lavoro di Johnston resiste non solo per la sua originalità, ma anche per la sua onestà e per la sua impareggiabile capacità di toccare le emozioni. Rimane il santo patrono della musica lo-fi e l’eroe improbabile di una generazione che cerca la bellezza nell’imperfezione. Joyful Noise sostiene e approfondire l’eredità di Daniel Johnston nel formato da lui scelto. Oggi, quell’eredità vive anche attraverso il Hi, How Are You Project, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla sensibilizzazione e all’educazione sulla salute mentale, ispirata alla vita e all’arte di Daniel.

Daniel Johnston in the 20th Century include i seguenti album su cassetta: