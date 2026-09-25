Credit: Ed Miles

This Is the Kit, il progetto di Kate Stables, ha annunciato il suo settimo LP, “Ghost Coat“, che uscirà il 15 gennaio via Memphis Industries a distanza di oltre tre anni e mezzo dal precedente, “Careful Of Your Keepers“.

L’album vede la partecipazione della band abituale della Stables composta da Rozi Plain (basso, tastiere), Neil Smith (chitarra), Jamie Whitby-Coles (batteria, tastiere) e Jesse D. Vernon (chitarra, tastiere). A “Ghost Coat” hanno collaborato anche vari ospiti, tra cui Richard Dawson, Sam Amidon, Ben Howard, i fratelli chitarristi Valentin e Marceau Portron (dei Portron Portron Lopez) ed Emma Broughton (aka Blumi). L’album è stato registrato ai Rockfield Studios in Galles, dove hanno registrato anche The Stone Roses, Motörhead, Oasis, Queen.

In un comunicato stampa, la musicista inglese afferma che “Ghost Coat” è sia “ovviamente un album che ho realizzato io” sia “molto diverso” dai suoi lavori precedenti.

La Staples è cresciuta a Winchester, nel Regno Unito (sede di una famosa cattedrale), ma vive a Parigi da due decenni. I temi del ritorno a casa hanno influenzato l’album e la sua traccia omonima. “Essendo cresciuta in una città con una cattedrale, quell’edificio ha poteri magici: alcuni oscuri e spaventosi, altri legati alla comunità“, spiega. “Mi interessava esplorare il nostro rapporto con la casa. Dove si trova, o si trovava, la casa; da dove veniamo, dove stiamo andando. A volte è semplicemente il posto dove appoggi la borsa, specialmente per chi viaggia molto. Forse ha meno a che fare con un luogo e più con le persone con cui stai — quelle che ti fanno sentire a casa.“

Il nuovo singolo si chiama “Skim A Stone” ed è accompagnato da un video diretto da Stewart Baxter.

In un comunicato stampa, la Staples ha detto questo riguardo a “Skim a Stone”:

Quali sono le cose che desideriamo? Una ciglia? Più di tre rimbalzi di un sasso? Una patatina piegata? Quale pensiero magico adottiamo nella speranza che le cose vadano bene e secondo i nostri desideri? Quali comportamenti ripetitivi notiamo? In che modo ci tranquillizzano? Come spieghiamo il perché delle cose che sono successe e poi decidiamo che va bene andare avanti con la vita?

“Ghost Coat” Tracklist:

1. Safety Valve

2. Skim A Stone

3. Catcher

4. Builders

5. Lamp Post

6. Ghost Coat

7. Tiny Eyes

8. Toad In The Hole

9. Fall Away

10. Lovely Grub

11. Fiver

12. Not Enough Is Enough