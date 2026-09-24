I membri superstiti dei Morphine si sono riuniti per completare un LP intitolato “Cocoon” (atteso il 4 dicembre), iniziato e poi abbandonato nel 1998, un anno prima della morte sul palco del cantante Mark Sandman. Questo disco segnerà il primo album completo della band di Boston dopo “The Night”, pubblicato postumo dalla DreamWorks nel 2000. La title-track è già stata resa nota.

<a href="https://morphineofficial.bandcamp.com/album/cocoon">Cocoon by Morphine</a>

Paul Q. Kolderie ha collaborato con la compagna del defunto Sandman, Sabine Hrechdakian, per valutare i nastri originali delle session. Kolderie ha dichiarato: «Sono rimasto sbalordito dal suono dei brani quando li ho riprodotti nello studio dove li abbiamo trasferiti. Mi è sembrato davvero giusto riportarli alla luce dalla cripta e riportarli nel mondo».



Per completare l’album, Kolderie ha realizzato nuovi mix delle registrazioni e la musicista Dana Colley ha registrato nuove parti di sassofono per tre brani: «Ritornare a queste registrazioni a distanza di anni è stata un’esperienza surreale. Era come avere un piede nel passato e uno nel presente, con il mio sassofono a colmare il divario».

I Morphine si sciolsero ufficialmente nel 1999, subito dopo la morte di Sandman per un infarto al festival Nel Nome del Rock a Palestrina (RM).