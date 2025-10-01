“Luna Di Miele” anche in musica per Colombre e Maria Antonietta (già coppia nella vita) che realizzano quest’album sospeso tra ricordi, sorrisi, hall d’albergo sulla riviera, karaoke e baci rubati. Una manciata di canzoni risalenti a quindici anni fa ritrovate in un cassetto ha dato il via al progetto in comune che porteranno anche in tour.

Credit: Press

Melodie fresche, estive quelle di “A Te” con i fiati e quel tocco un po’ francese nel testo e nelle voci che trovano subito il giusto accordo. “Signorina, Buonasera” con il suo “le cose che abbiamo in comune ci fregano sempre” e i sintetizzatori è pungente pop – eleganza mentre “Falafel” ritmata e trascinante guarda al futuro con ironica fiducia.

Ironia tipica anche di “Gomma Americana” che esorcizza lo scoppio di una coppia che invece sembra piuttosto solida in una “Giornata Perfetta” dal ritmo giamaicano che celebra i momenti da gustare. Atmosfera che in “Gelato Con La Panna” si fa più riflessiva, clima che torna presto giocoso in “Sui Tetti Come I Gatti” (attenzione al sample) restando tale anche in “Chantilly”.

Istantanee d’amore divertenti, un filo romantiche ma mai sdolcinate quelle di Maria Antonietta e Colombre che in “Ai Party Migliori Si Resta Fino Alla Fine” vanno in cerca di quella canzone che forse ci salverà al netto della perfezione. Una questione di stile, quello acustico e malinconico di “Velluto Blu” che chiude un disco ben architettato e interpretato in grande scioltezza.