E’ una questione totalmente personale quella racchiusa in questo splendido settimo album della produttrice ed autrice gallese, alle prese, dicono le cronache, con l’uscita da un amore intenso ma finito, alle prese in verità con la parte più esposta di sè, come se nei lavori precedenti questo non fosse il comune denominatore; ma in “Michelangelo Dying”, metafora di un artista avvinghiata, suo malgrado, con i drammi terreni, il sofisticato aplomb intellettuale fin qui esibito, liricamente cede ad una maggiore comprensibilità, di fronte alla pur sublime appartenenza ad un sentimento comune doloroso e provante.

Credit: Press

Cate tocca tutti gli angoli del momento del distacco, dai ricordi ora cangianti dei bei momenti (“Is It Worth It (Happy Birthday)?”, singolo azzeccato), alle lusinghe mai ricevute (“Heaven Is No Feeling”), addirittura a invettive malcelate verso chi ha sostituito il suo posto, a riflessioni sul tempo come elemento fondamentale nella transizione (“About Time”) .

L’apparente dramma esistenziale musicalmente viene sviluppato dentro strutture ammalianti ed eteree, un dream pop d’avanguardia, raffinato ed elegante, degno erede del percorso musicale della Le Bon e degno seguito del recente “Pompeii”, dando un contributo maggiore e solido alla maturazione di un artista forse nel pieno della sua migliore ispirazione, perfettamente a suo agio con questo ridondanza e bellezza sonora. Perchè di questo stiamo parlando, “Michelangelo Dying” conquista e ci immerge dentro morbidi strati di effetti dilatati, soprattutto le chitarre alla Cocteau Twins dall’inizio alla fine, come una sciarpa avvolgente e calda nell’autunno che avanza, in un pop che a volte si fa prezioso e algido come certe cose dei Roxy Music, con un gusto per la commistione delle scie strumentali molto David Sylvian , insomma un omaggio personalizzato al miglior pop alternativo anni 80, da cui tutti noi moriremmo piacevolmente sommersi.

Cate di suo offre un’interpretazione mai dolente, ma altera e sentita, sfiorando a volte il baritonale, sapendosi adattare alle melodie più intriganti e impegnative (“Heaven is no feeling”), duettando con mr John Cale nella ballata (“Ride”), dando sempre l’impressione di essere compiaciuto ostaggio del flusso di suoni che la accompagnano, dando sempre l’idea di una sintesi quasi perfetta col mood delicato ed ambizioso dell’intero album, riuscendo a rendere in canzoni di una leggerezza esteticamente densissima, il sottobosco fragile del recente dolore personale.