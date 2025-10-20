Costruiscono un universo visivo e musicale i Purity Ring nel quarto e omonimo album, un concept ispirato a videogiochi come “Nier Automata” e “Final Fantasy X” incentrato sulle storie di personaggi che sono alter ego del duo canadese in un disco curato e supervisionato in ogni minimo dettaglio fin dalla copertina affidata a Mike Sunday.

Credit: Bandcamp

Megan James e Corin Roddick si spogliano delle proprie identità e accompagnano in un viaggio per costruire un mondo migliore partendo dalle rovine di ciò che è andato distrutto, tra sintetizzatori vintage e chitarre, vocoder, flauti e i video (“the long night“, “iamanocean“, “place of my own“, “many lives + part II“) che sono parte integrante di una narrazione fluida e articolata.

Dance, elettronica, elettro pop s’incontrano con un’attenzione alle melodie persino maggiore che in passato evidente in “many lives” e nella ritmata “place of my own” in pieno mood anni ottanta ma senza vera nostalgia, con molta voglia di sperimentare e mettersi alla prova. Succede ad esempio in “red the sunrise” e “memory ruins” tra intensi spoken word e un bel po’ di easter egg sonori.

Racconto che da “the long night” in poi diventa più drammatico e delicato con la cadenzata “between you and shadows” piccolo punto di svolta verso la dolcezza di “mj odyssey” e l’atmosfera hyperpop di “broken well” e “glacier ::in memory of rs::” a chiudere un disco non troppo originale nei suoni ma ben fatto che non nasconde il dolore dei testi risultando piuttosto coinvolgente.