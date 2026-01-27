Credit: press

Gli Altin Gün tornao dal vivo in Italia per due date a luglio.

Il quintetto psichedelico con base ad Amsterdam torna sulle scene con il suo quinto album, “Garip”, in uscita il 20 febbraio: il lavoro più maturo ed eclettico della band, nonché un sentito omaggio al leggendario cantore del folk turco Neset Ertas. Fin dall’esordio nel 2018 con “On”, gli Altin Gün sono stati protagonisti della rinascita contemporanea delle sonorità psichedeliche ispirate alla musica turca, reinterpretando lo spirito dell’Anatolian psych-funk degli anni ’70 di maestri come Baris Manco ed Erkin Koray.

Con “Yol” (2021) la band ha ampliato il proprio universo sonoro introducendo synth e drum machine, evocando atmosfere più oniriche e influenze anni ’80, senza mai perdere il legame con le radici folk anatoliche. In “Garip” questo rapporto con la tradizione viene riportato al centro, attraverso una raccolta di brani scritti originariamente da Neset Ertas, riletti con sensibilità contemporanea e una forte identità sonora.

Ecco i dettagli delle due date:

giovedì 2 luglio 2026

Circolo Magnolia, Segrate (MI)



venerdì 3 luglio 2026

Sexto ‘Nplugged, Sesto al Reghena (PN)

Per info su Sexto ‘ Nplugged vai QUI.